Metti la Nonna in Freezer: la clip Posto di blocco

15/03/2018

Volete un motivo in più per andare al cinema a vedere Metti la Nonna in Freezer? Allora gustatevi la nuova scena della pellicola rilasciata online dalla 01Distribution. La clip, dal titolo Posto di blocco, vede in azione Miriam Leone, Lucia Ocone e Marina Rocco alle prese con degli agenti della Guardia di Finanza. La Leone è la protagonista di questa commedia con Fabio De Luigi: la prima interpreta Claudia, ovvero una restauratrice che tenterà in tutti i modi di incassare la pensione della nonna scomparsa, mentre l'altro sarà Simone, un finanziere perdutamente innamorato di lei.



Il cast è completato dalla presenza di Barbara Bouchet.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi di Metti la Nonna in Freezer:

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia (Fabio De Luigi), si innamora perdutamente di Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie sono gli ingredienti per questa nuova ed irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi.