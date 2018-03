Pale Blue Dot: Jon Hamm in trattative per recitare nel film

News





Jon Hamm è entrato in trattative per recitare all'interno di Pale Blue Dot, pellicola che vedrà protagonista Natalie Portman. Noah Hawley, regista di Fargo e Legion, si occuperà di dirigere il film da una sceneggiatura di Brian C. Brown ed Elliott DiGuiseppi. Reese Witherspoon si occuperà della produzione con Bruna Papandrea.



La storia del film racconta di Lisa Marie Nowak, astronauta che tornerà a casa dopo una missione nello spazio, e del suo rapporto con la vita di tutti i giorni che subirà un notevole cambiamento.



Le riprese partiranno durante la primavera.