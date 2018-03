Nightwatch: Spike Lee potrebbe dirigere il film

News





15/03/2018 |

Nightwatch potrebbe aver trovato il suo regista. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, Spike Lee potrebbe essere coinvolto all'interno del cinecomic la cui sceneggiatura è stata scritta da Cheo Hodari Coker. Nightwatch, alter ego del Dr. Kevin Trench, è apparso per la prima volta nel mondo dei fumetti nel 1993 quando la Marvel lo lanciò all'interno di Web of Spider-Man.



Palak Patel supervisionerà il progetto per conto della Sony Pictures. Lee ha diretto recentemente la serie tv She's Gotta Have It. Attualmente è impegnato con le riprese di Black Klansman.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi!