Insidious: L'Ultima Chiave dal 20 marzo in versione Digital: ecco i primi dieci minuti del film

16/03/2018 |

A partire dal 20 marzo sarà disponibile in versione Digital Insidious: L'Ultima Chiave di cui oggi, grazie alla Sony Pictures, vi mostriamo i primi dieci minuti. Lo studio ha anche annunciato che dal 3 aprile uscirà il cofanetto Blu-ray di questo horror movie diretto da Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan). Lo spin-off del famoso franchise vede Lin Shaye tornare ad indossare i panni della protagonista Elise Ranier, la medium che in questa avventura farà di tutto per difendere la sua famiglia da alcuni terrificanti spiriti maligni.



Il cast comprende anche Ava Kolker, Josh Stewart, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Bruce Davison, Spencer Locke e Caitlin Gerard.



Il film è scritto dal co-creatore Leigh Whannell (Saw), che ha realizzato la trilogia e ha diretto l’episodio n. 3 ed è prodotto da Jason Blum (lnsidious, La notte del giudizio, Scappa-Get Out), da Oren Peli (Paranormal Activity) e dal co-creatore James Wan (L’evocazione-The Conjuring, Fast&Furious 7). Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz, Couper Samuelson e Whannell sono i produttori esecutivi.



La Sony Pictures Worldwide Acquisitions (“SPWA”) ha prodotto e finanziato Insidious: L'Ultima Chiave.



Qui sotto trovate la clip!