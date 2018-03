Ridley Scott in trattative per dirigere

News





17/03/2018 |

Ridley Scott potrebbe aver trovato un nuovo affascinante progetto. Il regista è entrato in trattative per dirigere Queen & Country per conto della 20th Century Fox. Il film sarà l'adattamento cinematografico del fumetto di Greg Rucka e vede al centro della scena Tara Chace, membro dei servizi segreti inglesi che sarà coinvolto in un operazione complessa volta a scovare un pericoloso assassino.



Il cast di Queen & Country non è stato ancora annunciato. La prima bozza di sceneggiatura è stata scritta da Ryan Condal. John Rogers e Rucka hanno invece realizzato il nuovo script.



Scott lo scorso anno ha portato nelle sale Alien: Covenant e Tutti i Soldi del Mondo.