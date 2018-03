Ava DuVernay dirigerà il cinecomic The New God

News





17/03/2018 |

Ava DuVernay è pronta per entrare nel magico mondo dei cinecomic. La regista di Nelle Pieghe del Tempo lavorerà infatti con la Warner Bros. Pictures e la DC Comics per portare nelle sale cinematografiche The New Gods.



Il fumetto, conosciuto nel nostro Paese con il nome I Nuovi Dei, è stato disegnato e scritto da Jack Kirby ed appartiene alla saga del Quarto Mondo.



La storia racconta di due pianeti, Nuova Genesi e Apokolips, che entreranno in collisione tra loro. Darkseid, sovrano di Apokolips, farà di tutto per alimentare una tragica tensione quando scoprirà che il pianeta Terra possiede il segreto dell’Equazione dell’Anti-vita, elemento in grado di donare il potere assoluto.



La produzione non ha ancora rilasciato le informazioni riguardanti il cast e la data d'inizio riprese di questa opera cinematografica che entrerà a far parte dell'universo che la Warner e la DC stanno modellando da diverso tempo con l'inserimento di numerose pellicole.