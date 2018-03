Red Notice: annunciata la data d'uscita del nuovo film con Dwayne Johnson

News





17/03/2018 |

La Universal Pictures e la Legendary Pictures hanno annunciato che il 12 giugno 2020 uscirà nelle sale cinematografiche americane Red Notice, pellicola che vedrà protagonista Dwayne Johnson. Il film sarà diretto da Rawson Marshall Thurber, regista che ha già collaborato con Johnson per Una Spia e Mezzo e Skyscraper, quest'ultimo pronto ad uscire il prossimo giugno.



Johnson, nel thriller movie Red Notice, interpreterà un agente dell'Interpol che si metterà sulle tracce del ladro più ricercato al mondo. Beau Flynn della Flynn Picture Co., Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia della Seven Bucks Productions e Thurber, per conto della sua Bad Version, Inc., sono i produttori.



Wendy Jacobson è il produttore esecutivo.



Red Notice non ha ancora una data d'uscita.