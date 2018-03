John Cho reciterà nel reboot di The Grudge

News





17/03/2018 |

John Cho, star dello sci-fi movie Star Trek, è entrato ufficialmente a far parte del cast di The Grudge, reboot cinematografico del famoso horror movie uscito nelle sale cinematografiche nel 2004. L'attore lavorerà accanto ai due protagonisti Demian Bichir ed Andrea Riseborough.



Il progetto è attualmente in lavorazione, con le riprese che partiranno il prossimo maggio. Sam Raimi, tramite la sua Ghost House Pictures, sarà il produttore mentre la regia sarà affidata a Nicolas Pesce che si occuperà anche di scrivere la storia.

The Grudge, versione americana del film giapponese Ju-on, uscì nelle sale nelle sale nel 2004 grazie alla regia di Takashi Shimizu. Protagonista del film fu Sarah Michelle Gellar.



Cho è uno dei volti più famosi della saga di Star Trek dove ha interpretato Sulu. Recentemente ha recitato in The Oath di Ike Barinholtz.