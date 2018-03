Box Office Italia: Tomb Raider in vetta

News





In un week-end pieno di new entry cinematografiche Tomb Raider ha conquistato il primo posto della classifica box office italiana. Il nuovo adattamento cinematografico del videogame che vede protagonista Alicia Vikander, diretta da Roar Uthaug, ha incassato 1.605.387. Alle sue spalle spunta la commedia Metti la Nonna in Freezer con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone che ha portato via 1.338.091 euro facendo scivolare così al terzo posto La Forma dell'Acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro (858.531 euro). Buono l'impatto al botteghino anche per Maria Maddalena di Garth Davis, in quarta posizione dopo aver incassato 602.158 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Red Sparrow di Francis Lawrence (436.756 euro) e E' Arrivato il Broncio di Andres Couturier (339.256 euro).