Box Office USA: Black Panther domina ancora al botteghino

19/03/2018 |

Dopo cinque settimane è ancora Black Panther di Ryan Coogler a dominare al botteghino americano. Il cinecomic di casa Marvel ha incassato 27.024.000 dollari, cifra che gli ha permesso di sforare i 600 milioni complessivi. Ha trovato spazio in seconda posizione, invece, Tomb Raider di Roar Uthaug che ha debuttato con un incasso pari a 23.525.000 dollari. Al terzo posto troviamo un'altra new entry: stiamo parlando di I Can Only Imagine di Andrew e Joe Erwin che ha incassato 17.064.640 dollari mentre in quarta posizione ora spunta Nelle Pieghe del Tempo di Ava DuVernay che ha portato via 16.565.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Tuo, Simon di Greg Berlanti (11.500.000 dollari) e Game Night - Indovina Chi Muore Stasera? di John Francis Daley e Jonathan Goldstein (5.570.000 dollari).