A Quiet Place - Un Posto Tranquillo: la featurette Sul set con John Krasinski

19/03/2018 |

Grazie alla clip rilasciata dalla 20th Century Fox John Krasinski ci racconta A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, il thriller movie da lui diretto ed interpretato. Krasinski per l'occasione ha lavorato con sua moglie Emily Blunt che ricopre lo stesso ruolo anche nella pellicola. Nel film recitano anche Millicent Simmonds e Noah Jupe. La sceneggiatura è stata scritta da Scott Beck.



Il film è ambientato all’interno di un’abitazione e al centro della scena troviamo una giovane famiglia composta da marito, moglie e due bambini. Protagonista assoluto, però, è il silenzio. Silenzio che servirà a tenere a bada una misteriosa quanto terrificante creatura che porterà la famiglia in questione a combattere per la propria sopravvivenza.



A Quiet Place - Un Posto Tranquillo uscirà il 5 aprile nelle sale. Vi lasciamo alla featurette.



Sinossi di A Quiet Place - Un Posto Tranquillo:

Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.