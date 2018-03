Triple Frontier: annunciato il cast principale

News





19/03/2018 |

Inizia a prendere vita il progetto Triple Frontier del regista J.C. Chandor. La produzione ha infatti annunciato che nel thriller movie reciteranno Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal ed Adria Arjona.

Netflix ha annunciato che le riprese del progetto partiranno il prossimo 26 marzo alle Hawaii. Il set si sposterà successivamente in California e in Colombia. La storia è ambientata nella tripla frontiera sudamericana, ovvero la zona di confine tra Brasile, Paraguay e Argentina dove si incontrano i fiumi Iguazù e Paranà, e considerata da tutti un rifugio per la criminalità organizzata. In questo luogo cinque amici si riuniranno con l'obiettivo di fermare un boss della droga.

Mark Boal ha scritto la sceneggiatura.

Charles Roven, Alex Gartner ed Andy Horwitz sono gli sceneggiatori per conto della Atlas Entertainment.