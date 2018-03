Steven Spielberg annuncia la nascita del progetto Indiana Jones 5

News





19/03/2018 |

Durante i Rakuten TV Empire Awards, in quel di Londra, Steven Spielberg ha annunciato al pubblico presente che tornerà presto sul set del franchise Indiana Jones. Ad aprile 2019 partiranno infatti le riprese del quinto capitolo con Harrison Ford che riprenderà il ruolo del famoso archeologo.



Spielberg si occuperà della regia mentre la sceneggiatura sarà scritta da David Koepp.



Al momento non sono stati annunciati i nomi degli altri attori che reciteranno all'interno del film, la cui uscita è prevista per il 10 luglio 2020.



Per Ford si tratta dell'ennesimo ritorno sul set per interpretare uno dei personaggi più famosi da lui lanciati a livello cinematografico. Già nel 2015 Ford riprese la parte di Han Solo in Star Wars - Il risveglio della Forza mentre due anni fa ha vestito nuovamente i panni di Rick Deckard in Blade Runner 2049.