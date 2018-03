Tag: ecco il teaser trailer internazionale

News





20/03/2018 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il teaser trailer internazionale di Tag, la commedia del regista Jeff Tomsic. La pellicola è basata su una storia vera ed ha una sceneggiatura scritta da Rob McKittrick e Mark Steilen. I due scrittori si sono basati su un articolo del Wall Street Journal firmato Russell Adams.



La produzione è di Todd Garner e Steilen mentre Hans Ritter, Richard Brener, Walter Hamada e Dave Neustadter sono i produttori esecutivi. Il cast è brillante e vede al suo interno Jeremy Runner, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Rashida Jones, Isla Fisher, Leslie Bibb, Hannibal Buress e Jon Hamm.



La storia racconterà di un gruppo di amici che per 30 anni ha attraversato il paese per giocare ad una versione bizzarra del gioco per bambini Tag.



L'uscita è prevista per il 15 giugno.