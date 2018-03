Nella Tana dei Lupi: la clip Rolando, lui è mio padre

News





21/03/2018 |

E' in rete una nuova scena di Nella Tana dei Lupi, la pellicola che dal 5 aprile arriverà nelle nostre sale. L'action thriller movie è diretto da Christian Gudegast, al suo esordio dietro la macchina da presa, e vede protagonisti Gerard Butler, 50 Cent e Pablo Schreiber. Il primo interpreta il capo della squadra anticrimine 'Big Nick' O'Brien che sarà coinvolto, insieme ai suoi uomini, in un violento scontro con una banda criminale capeggiata proprio dai personaggi interpretati dagli altri due attori.



Nel cast spiccano anche O'Shea Jackson Jr., Maurice Compte e Brian Van Holt.



Gudegast ha curato anche la sceneggiatura con Paul Scheuring.



Grazie alla Lucky Red vi mostriamo la scena Rolando, lui è mio padre.



Sinossi di La Tana dei Lupi:

Mentre la migliore banda di rapinatori dello Stato, tra cui spiccano l’impassibile Ray Merriman (Pablo Schreiber) e il temibile Enson Levoux (50 Cent), sta preparando il colpo del secolo alla Federal Reserve Bank di Los Angeles, il loro destino si intreccia a quello degli agenti della squadra speciale anticrimine di “Big Nick” O’Brien (Gerard Butler).

Quello che apparentemente potrebbe sembrare un convenzionale faccia a faccia tra buoni e cattivi si rivelerà uno scontro a fuoco senza esclusione di colpi in cui i due gruppi rivali si affronteranno senza scrupoli e ad armi pari.

Un avvincente thriller d’azione ad alto tasso adrenalinico che è insieme un film poliziesco e un noir psicologico.