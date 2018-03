Tonya: lo spot italiano Che cosa dirà la gente di me?

News





21/03/2018 |

Dal 29 marzo uscirà nelle sale italiane Tonya, film con protagonista Margot Robbie candidato a tre Premi Oscar. L'opera cinematografica di Craig Gillespie racconta la storia di Tonya Harding, ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense.



La Harding, considerata una delle migliori pattinatrici internazionali, passò alla storia anche per il suo coinvolgimento nell’aggressione alla pattinatrice Nancy Kerrigan. L’episodio, avvenuto nel gennaio 1994, fece gridare allo scandalo. La Kerrigan, a causa dell’aggressione subita, fu costretta a ritirarsi momentaneamente e questo permise alla Harding di ottenere il titolo nazionale.



Tonya è prodotto da Bryan Unkeless, attraverso la sua Clubhouse Pictures, e dalla Robbie tramite la sua LuckyChap Entertainment. Steven Rogers ha scritto la sceneggiatura.

Grazie alla Luciy Red vi mostriamo lo spot Che cosa dirà la gente di me?



Sinossi di Tonya:

L’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding (Margot Robbie). Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale.

Il film, acclamato dal pubblico e dalla critica ai Festival in cui è stato presentato, è il ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte e di una società bisognosa di creare miti per poi distruggerli.