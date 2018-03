Lin Shaye reciterà nel remake di The Grudge

News





La protagonista del franchise Insidious Lin Shaye è pronta per entrare a far parte di un altro horror movie. L'attrice, infatti, reciterà all'interno del remake di The Grudge. La Shaye - come riportato da Variety - raggiunge così i due protagonisti Demian Bichir ed Andrea Riseborough. Nel cast troviamo anche John Cho, star dello sci-fi movie Star Trek.



Il progetto è attualmente in lavorazione, con le riprese che partiranno il prossimo maggio. Sam Raimi, tramite la sua Ghost House Pictures, sarà il produttore mentre la regia sarà affidata a Nicolas Pesce che si occuperà anche di scrivere la storia.



The Grudge, versione americana del film giapponese Ju-on, uscì nelle sale nelle sale nel 2004 grazie alla regia di Takashi Shimizu. Protagonista del film fu Sarah Michelle Gellar.



Lin Shaye ha esordito nella saga di Insidious nel 2010 portando sullo schermo il personaggio di Elise Rainier, la famosa medium che ha fatto capolino anche nell'ultimo capitolo Insidious: L'Ultima Chiave.