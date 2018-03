Peter Rabbit: la clip Il segreto di Mopsy

News





22/03/2018 |

La Sony Pictures ha rilasciato online una scena del live action movie Peter Rabbit, dal titolo Il segreto di Mopsy. Il film esordirà oggi nelle sale grazie alla regia di Will Gluck che ha adattato la serie di racconti di Beatrix Potter. Il cast internazionale è composto da James Corden, Margot Robbie, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Bernardo Santos ed Elizabeth Debicki mentre nella versione italiana Nicola Savino presta la voce al protagonista Peter.



Sotto la sinossi trovate la clip.



Sinossi di Peter Rabbit:

Peter Rabbit, l'eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel live action, in Italia in uscita il 22 Marzo 2018, l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne).