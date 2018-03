Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa: il secondo trailer italiano

News





22/03/2018 |

Il secondo trailer italiano di Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa è stato rilasciato online dalla Sony Pictures. Nella clip possiamo vedere alcune esilaranti scene di questo nuovo sequel diretto ancora una volta da Genndy Tartakovsky, il papà dell’intera saga.



In questa nuova avventura vedremo Dracula, sua figlia e i mostri presenti nell’albergo decidere di “staccare la spina” e concedersi una vacanza a bordo di una nave da crociera. Ovviamente ne succederanno di tutti i colori.



Tartakovsky ha curato la sceneggiatura con Michael McCullers. L'uscita è prevista per il 22 agosto.



Sinossi di Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa:

Nel nuovo film della Sony Pictures Animation, Dracula decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva.

Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.