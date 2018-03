Deadpool 2  La Seconda Venuta: online il trailer italiano!

News





22/03/2018

Ci siamo! Dal 15 maggio Deadpool, l'eroe più irriverente della storia del cinema, tornerà nelle sale cinematografiche con il tanto atteso secondo capitolo Deadpool 2 – La Seconda Venuta. La 20th Century Fox ha rilasciato il trailer ufficiale italiano del film diretto da David Leitch in cui possiamo vedere il personaggio dei fumetti Marvel in azione contro quello che sarà il villain di turno: Cable!



Ryan Reyndols, dopo il successo ottenuto dal primo film, è tornato per calarsi nuovamente nei panni di Deadpool ed ha lavorato con un cast eccezionale composto da Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams e Karan Soni. Tra gli altri personaggi che ritroveremo nel film spiccano anche Domino e Black Tom Cassidy.



Paul Wernick e Rhett Reese si sono occupati di scrivere la sceneggiatura. Qui sotto trovate il trailer!