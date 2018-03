The King, anche Joel Edgerton nel cast del nuovo film Netflix

News





23/03/2018 |

Joel Edgerton è entrato a far parte del cast di The King, la nuova pellicola sviluppata da Netflix. La star australiana lavorerà accanto a Timothee Chalamet che nel film interpreterà un giovane Enrico V.



The King sarà diretto da David Michod che ha scritto anche la sceneggiatura proprio con lo stesso Edgerton. Il duo si occuperà anche della produzione con la Plan B Entertainment.



L'uscita è al momento fissata per il 2019. Nel cast figurano anche i nomi di Robert Pattinson e Christian Navarro.