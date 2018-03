Dakota Johnson e Zazie Beetz reciteranno con Armie Hammer nel nuovo thriller della Annapurna

News





Dakota Johnson e Zazie Beetz affiancheranno Armie Hammer nella nuova pellicola sviluppata dalla Annapurna Pictures. Il film sarà diretto da Babak Anvari che ha scritto anche la storia. Ambientata a New Orleans, l'opera, ancora senza un titolo ufficiale, racconta di un barman la cui vita cambierà completamente dopo aver trovato all'interno del proprio locale un telefonino. Altri dettagli non sono stati rivelati.



Lucan Toh della Two & Two Pictures e Christopher Kopp della AZA Films saranno i produttori con Megan Ellison della Annapurna.



L'uscita è prevista per il 29 marzo 2019.