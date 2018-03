Men in Black spin-off: Tessa Thompson nel cast

News





23/03/2018 |

Inizia a prendere sempre più forma il cast principale dello spin-off di Men in Black. Anche Tessa Thompson reciterà nel film che vedrà protagonista Chris Hemsworth.



F. Gary Gray (Fate of the Furious) è stato ingaggiato per dirigere il film che sarà scritto dagli sceneggiatori Matt Holloway e Art Marcum.



Se la Thompson dovesse trovare l'accordo con la Sony Pictures tornerebbe a lavorare con Hemsworth dopo Thor: Ragnarok, il nuovo capitolo della saga Marvel dove ha interpretato Valchiria.



La trama della pellicola non è stata ancora rilasciata dalla produzione.