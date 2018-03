Succede dal 5 aprile al cinema: online la scena Succede

News





24/03/2018 |

Una scena di Succede è in rete grazie alla Warner Bros. Pictures. La pellicola di Francesca Mazzoleni arriverà nelle sale a partire dal prossimo 5 aprile con un cast interessante e ricco anche di giovani talenti. Nella pellicola recitano Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli, Matilde Passera, Brando Pacitto e Francesca Inaudi.



Vi lasciamo alla scena Vorrei essere come te.



Sinossi di Succede:

Succede è l’intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita (Meg) e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto: da un’alba milanese, a un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, la scuola e i primi baci. C’è questo e molto altro in Succede: una storia di amore e amicizia in quel particolare momento della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di estrema importanza, ogni emozione è assoluta, dove il passato e il futuro non hanno posto, solo il presente esiste ed ha importanza.