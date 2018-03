Box Office Italia: Pacific Rim - La Rivolta al primo posto

News





26/03/2018 |

L'ultimo fine settimana cinematografico italiano è stato segnato dall'arrivo di diverse new entry che hanno cambiato le gerarchie della classifica box office. Al primo posto troviamo Pacific Rim - La Rivolta di Steven S. DeKnight che ha incassato 1.122.890 euro, togliendo la vetta a Tomb Raider con protagonista Alicia Vikander. Positivo anche l'esordio di Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun di Scott Speer che ha trovato spazio in seconda posizione con un incasso pari a 995.739 euro mentre il terzo posto è occupato dalla commedia Una Festa Esagerata di Vincenzo Salemme che ha debuttato con 847.878 euro. Dalla seconda alla quarta posizione è scivolato Metti la Nonna in Freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi che ha portato via 822.730 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Peter Rabbit di Will Gluck (763.129 euro) e Tomb Raider di Roar Uthaug (683.459 euro).