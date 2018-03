Box Office USA: Pacific Rim - La Rivolta toglie il primo posto a Black Panther

News





26/03/2018 |

Dopo cinque settimane Black Panther ha perso la prima posizione della classifica box office americana. Al posto del cinecomic di Ryan Coogler, ora al secondo posto con un incasso pari a 16.658.000 dollari, troviamo Pacific Rim - La Rivolta di Steven S. DeKnight che ha debuttato con un incasso pari a 28.003.000 dollari. In terza posizione è rimasto stabile I Can Only Imagine di Andrew e Joe Erwin che ha incassato 13.837.495 dollari mentre ha esordito al quarto posto Sherlock Gnomes di John Stevenson che ha portato via 10.600.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Tomb Raider di Roar Uthaug (10.430.000 dollari) e Nelle Pieghe del Tempo di Ava DuVernay (8.044.000 dollari).