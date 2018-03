Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun: rilasciata la scena Programma protezione testimoni

News





26/03/2018

Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun è la nuova pellicola del regista Scott Speer che ha debuttato nelle nostre sale la scorsa settimana. Speer, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Kenji Bando ed Eric Kirsten, ha diretto la protagonista Bella Thorne (Amityville: Il Risveglio). L'attrice interpreta Katie, una ragazza costretta a vivere chiusa nella sua abitazione a causa di una malattia che le impedisce di entrare in contatto con la luce del sole.

Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard e Ken Tremblett completano il cast.



Tramite la Eagle Pictures vi mostriamo la clip Programma protezione testimoni.



Sinossi di Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun:

La diciassettenne Katie (Bella Thorne) è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie (Patrick Schwarzenegger), quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale.