The True American: Amy Adams in trattative per recitare nel film

26/03/2018 |

Amy Adams è entrata in trattative per recitare all'interno della pellicola The True American. Secondo quando riportato da Variety l'attrice non avrebbe però ancora raggiunto l'accordo con la Annapurna Pictures che si occuperà di produrre il film.



The True American sarà diretto da Pablo Larraín e racconterà la vera storia di Rais Bhuiyan, migrante del Bangladesh, ferito gravemente a Dallas da un uomo chiamato Mark Stroman, pochi giorni dopo il crollo delle Torri Gemelle. Bhuiyan passerà alla storia per essersi opposto all’esecuzione capitale che attendeva all’orizzonte lo stesso Stroman.



Insieme alla Adams sono in trattative anche Mark Ruffalo e Kumail Nanjiani.



In passato il nome di Tom Hardy era stato accostato al film ma l'attore ha deciso di uscire dal progetto.