Think Like a Dog: Megan Fox e Josh Duhamel reciteranno nel film

26/03/2018 |

Megan Fox e Josh Duhamel sono entrati a far parte del cast di Think Like a Dog, la nuova commedia del regista Gil Junger. I due attori interpreteranno i genitori di un bambino di 12 anni che, a causa di un esperimento scientifico andato a rotoli, riuscirà a creare una connessione telepatica con il suo cane Henry. Insieme faranno squadra per superare diverse difficoltà a casa e a scuola.



La pellicola è attualmente in produzione e le riprese partiranno a breve a New Orleans.

Andrew Lazar è il produttore.



La Fox e Duhamel hanno collaborato insieme in passato per Transformers e Transformers - La Vendetta del Caduto.