Sherlock Gnomes dal 12 aprile nelle sale: ecco lo spot italiano!

27/03/2018 |

Come annunciato dal nuovo spot rilasciato dalla 20th Century Fox mancano veramente poche settimane all'arrivo nelle sale italiane di Sherlock Gnomes, animation movie diretto da John Stevenson, il papà di Kung Fu Panda. La storia vede protagonisti due gnomi da giardino, Gnomeo e Giulietta, che saranno costretti a contattare il detective Gnomes dopo la sparizione dei loro amici.



Nella versione in lingua originale Johnny Depp da la voce a Sherlock Gnomes mentre James McAvoy ed Emily Blunt danno vita a Gnomeo e Giulietta.



L'arrivo nelle sale è previsto per il 12 aprile.



Sinossi di Sherlock Gnomes:

Ritornano sul grande schermo gli gnomi da giardino più amati del cinema, nel nuovo film d’animazione Sherlock Gnomes. Ambientata a Londra, questa nuova avventura vede Gnomeoe Giulietta in compagnia di Sherlock Gnomes –il famoso detective e protettore degli gnomi da giardino –e del suo aiutante Watson, impegnati a risolvere un mistero: qualcuno sta rapendo tutti gli gnomi della città. L’indagine catapulterà i nostri piccoli amici in una rocambolesca avventura, facendo scoprire loro un lato nascosto di Londra.