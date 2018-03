Michael Showalter dirigerà la commedia con Jessica Chastain e Octavia Spencer

News





28/03/2018 |

Michael Showalter è stato scelto dalla Universal Pictures per dirigere la commedia, ancora senza un titolo ufficiale, che vedrà protagoniste Jessica Chastain e Octavia Spencer. Le due attrici, in questa pellicola a tinte natalizie, interpreteranno due donne che faranno di tutto per tornare a casa il giorno di Natale. Altri dettagli circa la trama non sono stati rivelati.



La Chastain, insieme a Kelly Carmichael, ha scritto la sceneggiatura che verrà revisionata da Peter Chiarelli. La commedia sarà prodotta dalla Freckle Films della Chastain, dalla Maven Pictures e da Carmichael, Celine Rattray e Trudie Styler.



Le due attrici hanno già collaborato insieme per The Help, film scritto e diretto nel 2011 da Tate Taylor.