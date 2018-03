The Lego Movie 2: Tiffany Haddish nel cast originale del film

News





28/03/2018 |

E' attualmente in lavorazione in casa Warner Bros. Pictures The Lego Movie 2, il sequel di The Lego Movie, film campione d'incassi che al botteghino è riuscito ad incassare in tutto il mondo 469 milioni di dollari. Ed è stato annunciato che nel cast originale è entrata anche Tiffany Haddish, attrice che ha recitato recentemente in Girls Trip. Al momento, nella versione in lingua inglese, prestano la voce ai personaggi del film Chris Pratt, Elizabeth Banks, Channing Tatum e Will Arnett.



The Lego Movie 2 sarà diretto da Mike Mitchell che ha ereditato il testimone da Phil Lord e Chris Miller, tornati in produzione con Dan Lin e Roy Lee. I produttori esecutivi di questa opera cinematografica sono la Lego Group, Chris McKay e Jinko Gotoh.



Lord e Miller hanno scritto la prima bozza di sceneggiatura con Raphael Bob-Waksberg. Lo script è stato ora affidato a Matt Fogel.



L'uscita è prevista per l'8 Febbraio 2019.