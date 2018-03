Hunter Killer: l'action-thriller con Gerard Butler e Gary Oldman uscirà il prossimo ottobre

News





28/03/2018 |

La Lionsgate ha acquisito i diritti di Hunter Killer ed ha annunciato che l'action-thriller movie con protagonisti Gerard Butler e Gary Oldman uscirà il prossimo ottobre nelle sale americane. La pellicola in cui reciteranno anche Michael Nyqvist e Common sarà diretta da Donovan Marsh. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Arne Schmidt e Jamie Moss che hanno adattato per il grande schermo il libro di Don Keith and George Wallace dal titolo Firing Point.



La storia racconta di un militare americano che si unirà ai Navy SEAL con l'obiettivo di salvare la vita al presidente russo, rapito da uno spietato generale.



Hunter Killer sarà prodotto da Neal Moritz. Il film è stato girato nel 2016 a Londra.