Joe Wright sarà il regista di The Woman in the Window

28/03/2018 |

Dopo aver diretto Gary Oldman in L'Ora Più Buia, Joe Wright è stato ingaggiato per portare nelle sale The Woman in the Window, adattamento cinematografico del nuovo romanzo di A.J. Finn. Come riportato da Variety, Tracy Letts si occuperà di scrivere la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Scott Rudin ed Eli Bush.



La storia di questo thriller racconta della Dottoressa Anna Fox e della sua vita raccolta all'interno del suo appartamento di New York. Dalla finestra della sua abitazione sarà testimone di un fatto che riguarderà i Russell, una famiglia apparentemente perfetta che abita nella sua stessa via.

Non sono state rilasciate informazioni riguardanti il cast e la data dell'inizio delle riprese.



L'Ora Più Buia, ultima opera in ordine cronologico diretta da Wright, ha ottenuto un grande successo al botteghino, arrivando ad incassare 144 milioni di dollari.