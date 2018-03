Zak Penn scriverà la sceneggiatura dello sci-fi movie Rom

News





28/03/2018 |

La Paramount Pictures e la Hasbro svilupperanno la prima pellicola interamente basata su Rom the Spaceknight, il supereroe cyborg creato da Scott Dankman, Richard C. Levy e Bryan L. McCoy. A questo incredibile e fantastico personaggio è stato dedicato anche il fumetto Rom: Spaceknight di Bill Mantlo e Sal Buscema, pubblicato dalla Marvel tra il 1979 e il 1986.



Il progetto è in fase avanzata ed è stato ingaggiato Zak Penn per scrivere la sceneggiatura. Penn da anni lavora nel mondo dei cinecomic e nel suo curriculum spiccano lavori quali The Avengers, L'incredibile Hulk e Ready Player One di Steven Spielberg.



Rom non ha ancora un regista e vi terremo aggiornati sul suo sviluppo.