Captain Marvel: iniziata la produzione del film

28/03/2018 |

Lo scorso lunedì sono iniziate ufficialmente a Los Angeles le riprese di Captain Marvel, primo cinecomic tutto al femminile prodotto dalla Marvel. La pellicola sarà diretta da Anna Boden e Ryan Fleck e vedrà protagonista Brie Larson. Lo studio ha annunciato che il cast sarà arricchito anche dalle presenze di Clark Gregg, Lee Pace e Djimon Hounsou. Gli attori si uniscono così a Samuel L. Jackson, pronto a vestire i panni di Nick Fury, Jude Law, che interpreterà Mar-Vell, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte e McKenna Grace.



La pellicola seguirà le vicende di Carol Danvers, pilota dell'Air Force che dopo un combattimento assorbirà il DNA di una forma aliena che le permetterà di sviluppare diversi poteri. I dettagli circa la trama non sono stati però rivelati dalla produzione. La parte della protagonista è stata affidata a Brie Larson, all'esordio ufficiale in un cinecomic.



L'uscita è prevista per il 2019.