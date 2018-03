Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego nel nuovo film prodotto da Netflix

News





28/03/2018 |

La storia di Carmen Sandiego, popolare protagonista del famoso cartone animato Dov'è Finita Carmen Sandiego?, vivrà al cinema con una pellicola inedita sviluppata da Netflix. Il progetto è in fase di definizione ed è stato annunciato che nella parte di questo personaggio troveremo l'attrice Gina Rodriguez. La star si occuperà anche della produzione tramite la sua I Can and I Will Productions insieme a Kevin Misher e Caroline Fraser. Andy Berman della Misher Films sarà invece il produttore esecutivo.

Non è la prima volta che la Rodriguez viene coinvolta in un progetto dedicato a Carmen Sandiego. Netflix ha infatti dato il via al rilascio della serie animata, a partire dal 2019, e l'attrice presterà la sua voce al personaggio.

Al momento, per quanto riguarda il film, non sono stati annunciati i nomi del regista e di chi si occuperà dello script.