Whoopi Goldberg reciterà nella commedia The List

28/03/2018 |

Whoopi Goldberg è entrata a far parte della commedia The List che sarà diretta da Tyler Perry. La Goldberg, il cui ruolo non è stato rivelato, reciterà accanto a Tiffany Haddish, Tika Sumpter ed Omari Hardwick. Perry ha anche scritto la sceneggiatura di questo film che racconta la storia di una donna (Haddish) che uscirà di prigione e si riunirà con la sorella (Sumpter). Quest'ultima, nel frattempo, si trova a vivere una situazione complicata con un uomo, conosciuto online, che si rivelerà essere un impostore.



La Paramount Players ha fissato la data d'uscita del film per il prossimo 2 novembre.



La Goldberg ha recitato recentemente nelle serie tv Instinct e The Stinky & Dirty Show.