Assassinio sull'Orient Express: online la scena completa Boarding The Train

28/03/2018 |

La 20th Century Fox da giorni ha annunciato l'uscita dell'Home Video di Assassinio sull'Orient Express e oggi ha rilasciato una lunga scena in lingua originale del film dal titolo Boarding The Train. La pellicola, attualmente disponibile nei formati Digital e Blu-ray, è diretta da Kenneth Branagh che recita nel film assieme a Tom Bateman, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Marwan Kenzari, Olivia Colman, Lucy Boynton, Manuel Garcia-Rulfo e Sergei Polunin.



Nell'adattamento del famoso romanzo giallo di Agatha Christie troviamo al centro della scena il detective Hercule Poirot, chiamato a risolvere un misterioso caso di omicidio.



Sinossi di Assassinio sull'Orient Express:

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.