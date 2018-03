Darkest Mind: online il trailer italiano

News





29/03/2018 |

Grazie alla 20th Century Fox siamo lieti di presentarvi il primo trailer italiano di Darkest Mind. Il thriller-sci-fi movie è diretto da Jennifer Yuh Nelson ed è l'adattamento cinematografico del romanzo di fantascienza scritto da Alexandra Bracken.



Amandla Stenberg, giovane attrice che abbiamo visto anche in Hunger Games, è la protagonista. Nel cast troviamo anche Mandy Moore, Gwendoline Christie, Harris Dickinson e Wallace Langham.



La sceneggiatura è stata scritta da Chad Hodge.

L'uscita è prevista per il 13 agosto.

Sinossi di Darkest Mind:

Dopo che una malattia sconosciuta ha ucciso il 98% dei bambini, il 2% dei sopravvissuti sviluppa misteriosamente dei superpoteri. Proprio a causa delle loro straordinarie abilità, i ragazzi vengono dichiarati una minaccia dal governo e rinchiusi in campi di interamento. È proprio Ruby che sceglie di radunare i suoi compagni e scappare dal campo, ma arriva il momento in cui fuggire non è più sufficiente: i ragazzi dovranno resistere e combattere contro gli adulti che li hanno traditi.