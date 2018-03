Tutti i Soldi del Mondo: rilasciata una clip con i primi dieci minuti del film

News





29/03/2018 |

La Sony Pictures ha rilasciato la versione Digitale di Tutti i Soldi del Mondo, il film che racconta la storia del rapimento di Paul Getty III. La pellicola arriverà anche in Blu-ray a partire dal 10 aprile ed oggi vi mostriamo i primi dieci minuti in lingua originale.



La regia è di Ridley Scott che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Scarpa. Il cast è composto da Christopher Plummer, Charlie Plummer, Michelle Williams, Romain Duris e Mark Wahlberg.



Tutti i Soldi del Mondo è l'adattamento del libro di Jean Person.



Sinossi di Tutti i Soldi del Mondo:

Tutti i soldi del mondo è l'adrenalinica ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul Getty III.

Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di nome Paul Getty III (Charlie Plummer), nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty (Christopher Plummer), noto per essere l’uomo più ricco al mondo e al tempo stesso il più avido. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo Gail (Michelle Williams) e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg) a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.

Una vicenda pubblica e privata che sconvolse il mondo per aver rivelato a tutti un’incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria famiglia. Una storia mai raccontata prima sul grande schermo con la firma del grande Ridley Scott.