Avengers: Infinity War: online lo spot Gone

29/03/2018 |

Dopo aver rilasciato lo spot internazionale All of Them, la Marvel ha distribuito online un nuovo spot di Avengers: Infinity War dal titolo Gone. Anche questa clip mette in primo piano tutti i personaggi presenti nel nuovo episodio. Quest'ultimo capitolo della trilogia appartenente all'universo degli Avengers vedrà tornare sulla scena i nostri incredibili eroi chiamati a sconfiggere quello che viene considerato nel mondo dei fumetti uno dei loro nemici più forti di sempre. La sceneggiatura è stata scritta da Stephen McFeely e Christopher Markus.



Joe ed Anthony Russo, i due registi, hanno lavorato con un cast straordinario che vede al suo interno Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Jeremy Renner e Scarlett Johansson, chiamati a riprendere i ruoli di Capitan America, Hulk, Thor, Iron Man, Hawkeye e Vedova Nera. Insieme a loro ritroveremo Loki (Tom Hiddleston), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Spider-Man (Tom Holland), Winter Soldier (Sebastian Stan), Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) e Vision (Paul Bettany).



Inoltre il cinecomic apre le porte per la prima volta ai Guardiani della Galassia Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) e Star-Lord (Paul Rudd).



Il numero dei supereroi, però, non finisce qui perché all'interno di Avengers: Infinity War faranno capolino anche War Machine (Don Cheadle), Falcon (Anthony Mackie), Pantera Nera (Chadwick Boseman), Ant-Man (Paul Rudd), Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) e Mantis (Pom Klementieff).



Nella parte del temibile Thanos troviamo invece Josh Brolin.



Negl USA il film uscirà il 27 aprile.