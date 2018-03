The Silent Man: online la clip Garage

News





Una nuova scena di The Silent Man è in rete grazie alla Bim Distribuzione. Il thriller movie di Peter Landesman, tratto da una storia vera, racconta la vicenda di Mark Felt, ovvero la fonte dello scandalo Watergate soprannominato Gola Profonda.



Basato sul libro dello stesso Felt e di John D. O'Connor, il film vede protagonista Liam Neeson affiancato da Diane Lane, Ike Barinholtz e Tony Goldwyn.



L'uscita è prevista per il prossimo 12 aprile. Qui sotto trovate la scena



Sinossi di The Silent Man:

Il film si ispira alla vera storia del più famoso informatore segreto della storia degli Stati Uniti: Mark Felt, vice-direttore dell'FBI, che è stato – sotto lo pseudonimo di “Gola profonda” - la fonte anonima dello scandalo Watergate negli anni '70.

Per oltre trent'anni, la misteriosa identità dell'informatore segreto ha suscitato un'intensa curiosità da parte dell'opinione pubblica e una serie di speculazioni, fino a quando, nel 2005, in un articolo apparso su Vanity Fair, Felt non ha ammesso di essere stato lui.

Malgrado il suo nome sia ormai di dominio pubblico da un decennio, in pochi conoscono la vita professionale e privata del brillante e intransigente Felt, che rischiò, e in ultima istanza sacrificò, ogni cosa, compresa la famiglia, la carriera e persino la libertà, per rendere note le informazioni di cui era a conoscenza.