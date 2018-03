Le Creature del Buio: James Wan produrrà l'adattamento del libro di Stephen King

News





30/03/2018 |

Un'altra opera di Stephen King diventerà al più presto un film. James Wan e Roy Lee produrranno infatti The Tommyknockers, romanzo horror conosciuto in Italia con il nome Le Creature del Buio.

Wan, regista di Aquaman e produttore del franchise The Conjuring - L'Evocazione, produrrà la pellicola attraverso la sua Atomic Monster mentre Lee lo farà tramite la Vertigo Entertainment.



Pubblicato nel 1987, il libro è ambientato in una città del Maine che viene imprigionata da un gas uscito da un'astronave sotterrata. Lo stesso gas inizia a trasformare gli abitanti, migliorando le loro abilità ma trasformandoli allo stesso tempo in persone violente.



Non è chiaro quando Le Creature del Buio entrerà in produzione.