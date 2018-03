Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Richard Jenkins e Debra Winger nel cast del nuovo film di Miranda July

News





30/03/2018 |

Sette anni dopo l'uscita nelle sale del suo ultimo film, The Future, Miranda July tornerà presto dietro la macchina da presa per la sua nuova opera ancora senza un titolo ufficiale. La pellicola è in fase di costruzione ed è stato annunciato il cast principale che sarà composto da Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Richard Jenkins e Debra Winger.



Il film racconta la storia di una donna, Old Dolio, la cui vita sarà sconvolta quando un uomo sconosciuto si unirà ai suoi genitori per quella che è stata definita come la più grande rapina di sempre.



La Wood sarà Old Dolio mentre Jenkins e Winger saranno i suoi genitori.



La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Miranda July. L'uscita è prevista per il prossimo anno.