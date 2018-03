Adam Sandler e Jennifer Aniston reciteranno nel film Murder Mystery

News





30/03/2018 |

A distanza di otto anni dalla commedia Mia Moglie Per Finta, Adam Sandler e Jennifer Aniston torneranno a lavorare insieme e lo faranno per la nuova pellicola Netflix dal titolo Murder Mystery.



Il film sarà diretto da Kyle Newacheck e racconta la storia di un poliziotto e di sua moglie che diventeranno i primi sospettati della morte di un anziano miliardario. La sceneggiatura è stata scritta da James Vanderbilt.



La Aniston ha recentemente recitato in The Yellow Birds di Alexandre Moors mentre Sandler ha terminato da poco le riprese di The Week Of.