Kate McKinnon in trattative per recitare nel nuovo film di Danny Boyle

01/04/2018 |

Kate McKinnon è entrata ufficialmente in trattative per recitare all'interno della nuova pellicola di Danny Boyle, ancora senza un titolo ufficiale, che sarà sviluppata dalla Universal Pictures e dalla Working Title. Se le trattative dovessero andare a buon fine la McKinnon si unirà ad un cast che vede al suo interno anche Lily James e Himesh Patel.



Al momento la trama non è stata rivelata, sappiamo soltanto che il film sarà ambientato a cavallo tra gli anni sessanta e settanta.



La sceneggiatura è stata scritta da Richard Curtis che si occuperà della produzione con Boyle. La stessa produzione è affidata anche a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title, Matt Wilkinson e Bernie Bellew. Nick Angel e Lee Brazier sono i produttori esecutivi.