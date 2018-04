Steven Spielberg conferma: Colin Trevorrow dirigerà Jurassic World 3

News





01/04/2018 |

Dopo il grande successo ottenuto da Jurassic World la Universal Pictures ha deciso di dare continuità al franchise e presto arriverà nei cinema il sequel Jurassic World - Il Regno Distrutto. La saga, però, non terminerà certo con questo nuovo capitolo, perché l'obiettivo della produzione è di portare nelle sale anche il terzo film che, udite udite, sarà diretto da Colin Trevorrow.



Ad annunciarlo ad Entertainment Weekly è stato Steven Spielberg, il papà dell'intero mondo di Jurassic Park. "Trevorrow dirigerà e scriverà la storia del terzo film", ha spiegato nel corso di un'intervista, confermando anche che lui tornerà come produttore esecutivo.



Per il regista si tratta di un ritorno importante, considerando che è stato proprio lui a realizzare Jurassic World. Trevorrow, per quanto riguarda lo script, collaborerà con Emily Carmichael.



Jurassic World 3 dovrebbe uscire nelle sale nel 2021.