Box Office Italia: Ready Player One prende la vetta

News





03/04/2018 |

L'ultimo fine settimana cinematografico italiano ci ha regalato l'arrivo del nuovo lavoro di Steven Spielberg. Stiamo parlando di Ready Player One, pellicola che al debutto ha incassato 1.777.133 euro, conquistando il primo posto della classifica box office. Alle sue spalle troviamo per la seconda settimana consecutiva Il Sole a Mezzanotte - Midnight Sun di Scott Speer, il cui incasso è stato pari a 862.546 euro mentre ha debuttato al terzo posto Contromano di Antonio Albanese, che ha incassato 721.481 euro. Ha guadagnato una posizione, salendo dalla quinta alla quarta, Peter Rabbit di Will Gluck che ha portato via 636.511. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano le new entry Tonya di Craig Gillespie (616.046 euro) e Io C'è di Alessandro Aronadio (597.904 euro).