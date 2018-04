Box Office USA: Ready Player One conquista il primo posto

News





03/04/2018 |

Ha debuttato non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti Ready Player One, il film di Steven Spielberg basato sul romanzo di Ernest Cline. La pellicola ha conquistato il pubblico americano balzando al primo posto della classifica box office con un incasso pari a 41.764.050 dollari. Anche al secondo posto troviamo una novità, ovvero Tyler Perry's Acrimony che ha incassato 17.170.707 dollari. Dalla seconda alla terza posizione è scivolato invece Black Panther di Ryan Coogler che ha portato via 11.486.915 dollari, superando i 650 milioni complessivi, mentre al quarto posto ecco spuntare I Can Only Imagine di Andrew e Jon Erwin che ha incassato 10.445.994. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Pacific Rim - La Rivolta di Steven S. DeKnight (9.205.000 dollari) e Sherlock Gnomes di John Stevenson (7.000.000 dollari).